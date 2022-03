Essence : à quoi carbure le bioéthanol ?

Le Super Ethanol E85 est deux fois moins cher que les autres carburants. L'éthanol est un alcool produit à partir de végétaux et mélangé à l'essence sans-plomb. Ça ne marche pas pour le diesel. À la station-service, vous en mettez peut-être sans vous en rendre compte. Pourtant, c'est marqué sur le pistolet. Il y a 10 % d'éthanol dans le SP95 et jusqu'à 85 % pour le Super Ethanol produit en France à partir de betteraves pour 50 % et de céréales pour l'autre moitié. Ce Super Ethanol est un succès. Désormais, un tiers des stations-services en France le propose. A-t-on les moyens d'en produire plus ? Peut-on produire plus de betteraves ? Oui, cet agriculteur consacre 15 % de sa production à l'éthanol. Il pourrait l'augmenter. Se dirige-t-on vers une hausse du prix du Super Ethanol ? La demande des automobilistes pour convertir leur voiture ne cesse de croître. Mais selon ce représentant de la filière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'essence est très fortement taxée. Ce qui n'est pas le cas de l'éthanol. Aujourd'hui, rouler à l'E85 permet d'économiser en moyenne 500 € en moyenne sur un an par rapport au Sans-plomb 95. TF1 | Reportage P. Gallaccio - F. Moncelle - A. Mersi - P. Marcellin