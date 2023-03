Essence : ces stations en manque de carburant

Dans les stations-services du Mans (Sarthe), aujourd'hui, pour trouver de l'essence, il fallait s'y prendre à plusieurs fois. Depuis hier, certaines stations de la Sarthe affichent des pompes à sec, plus que partout ailleurs en France. Une station sur quatre manque de carburant dans le département. C'est le cas dans la petite commune de Spay (Sarthe). Une station a vendu en deux jours l'équivalent de ce qu'elle vend en une semaine. Il ne reste que quelques gouttes de carburant. Le pompiste les réserve pour ses habitués. Cela doit encore tenir jusqu'à mercredi prochain. Il s'agit d'une petite station qui est livrée une fois par semaine. Pourquoi ce département est-il le plus touché ? Le dépôt du Mans a été le premier à être bloqué au pays, lundi dernier. Ce sont donc d'autres dépôts, ceux du Caen et de Tours, qui ont dû prendre la relève. Mais ils fournissent en priorité leurs zones géographiques. Il y a donc peu de livraisons et les automobilistes à la pompe sont plus nombreux que d'habitude. TF1 | Reportage G. Bertrand, B. Poizeul, R. Roiné