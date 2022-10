Essence : la chasse au trésor

C'est la fin d'une quête pour Mathilde. Après une demi-heure d'attente, elle peut enfin faire le plein de sa voiture, presque à sec. Une station-service approvisionnée en carburant, trouvée quelques heures plutôt, grâce à une application. Diane a, elle, aussi trouvé du carburant grâce à un site internet. Et ça marche. Autre méthode souvent efficace : le coup de téléphone. "J'ai appelé tout simplement l'Intermarché local qui m'a dit qu'ils étaient en train de se faire livrer par une citerne, que c'était fermé pendant une heure et qu'après on pouvait effectivement s'approvisionner", explique un automobiliste. Une galère partagée toute la journée sur les réseaux sociaux, où la solidarité s'organise. "Les réseaux, c'est un peu les seuls moyens, au-delà de ses proches, d'avoir une autre information qui vient de personnes qu'on connaît de près ou de loin, mais en tout cas qui habite dans le secteur", lance une autre. Des solutions qui permettent souvent de gagner du temps et d'éviter d'interminable file d'attente. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Lebranchu, I. Marie