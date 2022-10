Essence : le business du marché noir

Il y a ceux qui font des stocks pour leur propre besoin, jusque dans des bouteilles d'eau bien que cela soit interdit, et ceux qui accumulent des quantités suspectes, bien souvent pour les revendre au marché noir. En début de semaine, dans certains points de vente, le trafic s'organisait dans la station elle-même. Les tarifs sont même affichés : 35 euros pour dix litres d'essence. Les automobilistes, excédés, ont dénoncé le revendeur. Celui-ci a été interpellé. Il risque une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La pénurie provoque aussi une augmentation du chiffonnage de véhicule. Des individus volent le carburant des véhicules en stationnement la nuit, et ils le revendent aux particuliers. Comme l'explique Reda Belhaj, secrétaire départemental Unité-SGP Val-de-Marne. Une autre méthode a été constatée mardi dans le ce département où des pompes ont été contrôlées par une bande organisée. Durant trois heures, ils ont écoulé les stocks de la station en fixant leurs propres tarifs avant d'être interpellés. Les propositions sont également très nombreuses sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo en tête de cet article, découvrez la publicité pour un marché noir improvisé sur un parking. Le prix affiché est de trois euros le litre. Les revendeurs invitent aussi à des rendez-vous privés. Nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée par l'un d'entre eux, mais celui-ci a disparu. Il faut dire que sur place, un camion citerne vient tout juste d'arriver mettant ainsi fin à son commerce illégal. TF1 | Reportage B. Christal, B. Rey