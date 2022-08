Essence, RTT, retraites : qui va gagner quoi ?

Pour Maryline, c'est la bonne nouvelle de la journée. Il s'agit d'une prime de 100 euros qui sera directement versée en septembre. Cette veilleuse de nuit de 46 ans gagne 1 200 euros par mois. Comme elle, tous les bénéficiaires des minima sociaux ou de la prime d'activité obtiendront cette aide exceptionnelle. Parmi les mesures du gouvernement, beaucoup profitent aux travailleurs. Maryline espère aussi toucher la prime Macron, triplée cette année, jusqu'à 3 000 euros par salarié. Autre coup de pouce adopté : la ristourne de 30 centimes par litre de carburant, dès septembre. Bastien, commercial de 24 ans, a fait ses calculs pour les 40 litres de sa voiture. "Par plein, je vais gagner, du coup, 12 euros", s'exprime-t-il. Salarié, il peut aussi convertir ses RTT en argent, sonnant et trébuchant. Il ne compte pas s'en priver. Il a huit RTT à 100 euros nets la journée. Cela fait donc 800 euros de plus par an. Eux n'ont ni RTT ni heure supplémentaire. Les retraités voient leur pension augmenter de 4%. Jackie, 84 ans, a ressorti la calculette. "Le calcul me donne 132 euros pour moi et 73,40 euros pour mon épouse", lance-t-il. C'est bien plus que les hausses des années précédentes. Il peut ajouter à cela, la suppression de la redevance télévisuelle, soit 138 euros de moins à payer chaque année. TF1 | Reportage V. Dépret, T. Fribourg