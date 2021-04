Est-ce le bon moment pour déconfiner ? La réponse de l’infectiologue Anne-Claude Crémieux

La professeure Anne-Claude Crémieux, infectiologue au service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) à Paris, estime que “certes, on peut relâcher certaines contraintes et donner un peu de liberté”. Ceci dit, la professeure Anne-Claude Crémieux rappelle que : “On voit bien qu’il y a une vraie demande sociale, mais il ne faut surtout pas relâcher sa vigilance, il ne faut surtout pas abandonner les mesures barrières qui nous protègent, sui protègent nos proches. Et cela, tant que la couverture vaccinale de la population ne sera pas suffisante.” “On pourra progressivement ouvrir la société, mais il faut que la population soit protégée par le vaccin. Ce n’est pas encore le cas”, conclut- elle.