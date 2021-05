Est-il trop tôt pour déconfiner ?

Les professionnels de santé attendaient avec impatience le calendrier du déconfinement. Cette réanimatrice francilienne se montre ce soir raisonnablement satisfaite. Le gouvernement a prévu des critères comme le taux d'incidence ou la saturation des réanimations pour freiner localement, si nécessaire, le déconfinement. Mais est-ce trop optimiste ? À la vue des chiffres, ce soir, les services de réanimation Covid comptent encore 5 804 patients. Un chiffre deux fois supérieur à celui de la mi-décembre à la sortie du deuxième confinement. "On a énormément de difficulté à trouver des places de réanimation sur l'Île-de-France. S'il y a trop de relâchement trop vite de la population, si on est trop rassurant dans la communication, à ce moment-là, on va rater le déconfinement", nous met garde le docteur Agnès Ricard-Hibon, chef de service SAMU-SMUR du Val-d'Oise, présidente de la Société française de médecine d'urgence. Son constat est également partagé par ce médecin généraliste qui dit recevoir entre quatre à cinq appels par jour de cas avérés de Covid. Ce soir, la Fédération hospitalière de France parle de précipitation. Si elle constate une légère amélioration de la situation sanitaire, elle rappelle qu'elle est encore très instable, notamment à cause de la circulation des variants.