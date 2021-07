Estuaire de la Gironde : cap sur les petites îles entre terre et mer

Là-bas, l'eau n'est pas turquoise. Et pourtant au milieu de l'estuaire de la Gironde, des petites îles souvent privées méritent de détour, à condition d'y être accompagné. Jacques Bunel sera notre guide car il est le propriétaire de l'île Paté, que son père l'a acheté en 1948. "L'État, juste après la guerre, avait besoin d'argent. Il l'a vendue 600 000 francs de l'époque", confie le sénior. Soit 1 000 euros d'aujourd'hui pour les huit hectares de verdure et son petit trésor de pierre, le fort Paté construit en 1690. La visite peut commencer dans la galerie intérieure qui fait le tour du fort. "Cette galerie est entourée de meurtrières, les murs font à peu près quatre mètres d'épaisseur. C'est là-haut qu'il y avait les canons", indique notre guide. Au total vingt-quatre canons à 360° pour protéger l'estuaire des bateaux ennemis. Une sorte de verrou : à gauche, on trouve les canons du Fort Médoc, à droite ceux de la citadelle de Blaye. Le dispositif a été imaginé par Vauban et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le fort est aujourd'hui dévoré par la végétation. À 87 ans, incapable d'entretenir, Jacques a décidé de vendre pour quelques centaines de milliers d'euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.