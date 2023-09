Estuaire de la Gironde : les trésors de la Côte de Beauté

Il a survécu aux tempêtes les plus violentes et au ravage du temps, presque imperceptible pour sa roche immaculée. Cordouan, plus vieil phare de France encore en activité, veille depuis 400 ans sur l'estuaire de la Gironde. On doit embarquer dans un bateau amphibie, tout-terrain, car à l'approche du phare, il faut encore franchir des bancs de sable. Pas de quoi décourager les visiteurs qui n'attendent qu'une chose : monter les marches. Avec 68 m de hauteur et 301 marches, l'ascension du phare est sportive. Surnommé le "phare des rois" ou le "Versaille de la mer". La construction du phare sous Henri III au XVIe siècle n'a qu'un objectif : en faire une œuvre royale, digne des anciennes merveilles du monde. Près de trente années de construction pour traverser les siècles. Il est aujourd'hui restauré en permanence par quatre gardiens, les derniers de France à vivre jour et nuit dans un phare. Destination séduisante, mais notre voyage sur l'estuaire nous emmène vers une merveille qui n'a rien à envier à l'Amérique, les grottes troglodytes de Meschers-sur-Gironde. Creusée par l'eau puis par la main de l'homme, elles sont devenues des refuges. Une vie rustique au cœur de la roche, transformée avec le temps en village jusqu'à devenir dans les années 1800 un endroit prisé par les bourgeois bordelais. Les grottes ont aussi abrité guinguettes et restaurants. C'est l'un des sites troglodytes les mieux conservés au monde. Une dizaine de grottes sont encore habitées aujourd'hui. Une ville à flanc de falaise qui a façonné la Côte de Beauté. Du simple travail du calcaire jusqu'à la construction d'édifices religieux à la position unique au monde. L'église de Sainte Radégonde est menacée chaque jour un peu plus par l'érosion. Une vue sur les carrelets, dernier vestige d'une vie passée au fil de l'estuaire. Une terre longtemps parsemée de corps de ferme, aujourd'hui, abandonné par les enfants d'agriculteurs. La liberté des grands espaces leur redonne espoir. Car ils ont la certitude que la terre de ses ancêtres a encore de quoi séduire de futurs bergers. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Bertaud, R. Dybiec