Et maintenant : la voiture volante !

Les images du JetRacer semblent venir tout droit d'un film de science-fiction. Il s'agit de la nouvelle invention de Franky Zapata. Cette fois, l'homme volant y est assis. Et visiblement, il en est ravi. L'engin pèse seulement 78 kg. Il est composé de carbone, de titane et d'une technologie de haute précision. Il a développé cette dernière avec son équipe dans son atelier de Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. L'inventeur français réalise un nouveau rêve après son apparition sur les Champs Élysées et sa traversée de la Manche sur son Flyboard Air. Même sa chute, il y a quelques semaines à Biscarrosse, ne l'a pas vraiment freiné. Et pour le moment, le pilote reste très prudent avec son jouet équipé de 10 turboréacteurs. Même s'il a déjà réalisé quelques vrilles, il n'a pas encore dépassé les 130 km/h. Voilà pourquoi Franky Zapata multiplie les séances sur un simulateur de vol spécialement conçu. À priori, le Jet Racer se pilote très facilement avec deux petits joysticks. Et cela tombe bien. Maintenant, l'objectif est de permettre à monsieur et madame Tout-le-monde de venir s'asseoir dans le baquet du JetRacer pour effectuer vol d'essai d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar