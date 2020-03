Et si on buvait l’eau de la mer ?

L'eau douce est une ressource très précieuse. Près de deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. Pourtant des solutions existent. Deux entreprises françaises ont mis au point une technique révolutionnaire pour désaliniser l'eau de mer et la rendre buvable. Elles nous ont fait part de leurs trouvailles.