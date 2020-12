Et si vous alliez télétravailler au soleil ?

N'allez surtout pas croire les Français que nous avons rencontrés sont en vacances. C'est juste une petite pause yoga dans leur journée de télétravail. Vanessa Guyot est recruteuse indépendante. Aujourd'hui, tous ses entretiens avec les candidats se font par vidéo. Elle a simplement besoin d'un ordinateur et d'une bonne connexion Internet. Il y avait tout dans la villa des Baléares où elle s'est installée. Alors, elle n'a pas hésité longtemps. "J'aime beaucoup l'Espagne et je cherchais un endroit proche de la mer, avec de la nature, et puis effectivement un peu moins touché par la Covid et qui permette d'avoir une vie à peu près normale", a-t-elle expliqué. Vanessa a mis son appartement de banlieue parisienne en location et posé sa valise dans un coliving, une colocation pour travailleur nomade. C'est un jeune Français qui a lancé ce projet à Palma, début août. Cela peut concerner aussi des travailleurs salariés, mais à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation de leur employeur. À partir de 230 euros la semaine, ils disposent d'une chambre, d'un espace de travail et de zone de convivialité, idéale pour ne pas se retrouver seul devant son assiette en fin de journée. "On mange bien, les gens sont sympathiques. Le style de vie est vraiment plus détendu aussi. Je ne me suis pas vraiment posé de beaucoup de questions pour venir m'installer ici", a déclaré Cédric Zioueche, chef de projet.