Et vous, que ferez-vous à Noël ?

Il reste encore 30 jours et eux s'impatientent déjà. Alizée, Simone, et Emilio, leur fils de deux ans, seront en famille le soir de Noël. Trois générations, douze adultes et une dizaine d'enfants. Mais avant de se réunir, test obligatoire. Simone est Italien, et cette année, il ne verra pas sa famille, à contre-cœur mais par prudence. Chez Johnny, il y aura un sapin comme les autres années, mais il fait partie des populations à risque, alors, il faut oublier la grande tablée de trente personnes. Ses invités viendront à des heures d'intervalles. Ces trois jeunes, eux, pensent déjà au réveillon du 31 décembre sans passer par la case Noël. Leur père est âgé, alors d'un commun accord, ses trois enfants ont décidé qu'ils allaient fêter Noël chacun de leur côté. Réinventer les traditions mais pas trop. À minuit, Marianne, elle, sera en train de serrer ses amis dans ses bras. Ils devraient être une vingtaine à faire la fête. "À 23 ans, c'est un peu frustrant de devoir renoncer à sa vie étudiante, à la vie nocturne en générale. Avoir cette occasion là pour pouvoir retrouver tout le monde, c'est cool !".