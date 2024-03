État d'urgence en Haïti : les gangs tentent de prendre le pouvoir

Le plus grand centre de détention d'Haïti était vide, ou presque. Les cellules sont désertes. Ce week-end, la quasi-totalité des 3 800 prisonniers s'étaient évadés, aidés par des gangs armés. Seule une centaine de détenus sont encore derrière les barreaux. Depuis quelques jours, ces gangs s'en prennent à des sites stratégiques. Prison, aéroports... Des pans entiers d'Haïti tombent aux mains de ces bandes armées. Dans un pays en voie de décomposition, chaque habitant peut devenir une cible. C'est le cas notamment d'un chauffeur de moto-taxi qui a été touché au pied, suite à des rafales. Surnommé "Barbecue", le leader de ces gangs est un ancien policier d'élite. Nous l'avions rencontré, il y a moins d'un an. Depuis, son discours s'est radicalisé. Il exige que la police et les militaires prennent leur responsabilité et arrêtent le Premier ministre. Dans cette terre en proie à la vigilance, les habitants ne sortent que pour obtenir de quoi survivre. L'armée, elle, tente de contenir ce chaos, sans succès. Couvre-feu et État d'urgence viennent d'être décrétés dans le pays le peuplé des Antilles. TF1 | Reportage H. Dreyfus