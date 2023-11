État d'urgence en Islande : angoisse avant la probable éruption volcanique

Une fissure béante et fumante s'est formée en plein centre-ville. La terre s'est fendue lundi à Grindavik sur plusieurs mètres de profondeur. La fumée, c'est la vapeur qui s'échappe des canalisations brisées. Les fissures s'étendent sur des centaines de mètres dans cette ville de 4 000 habitants, qui pourrait être rayée de la carte par l'éruption. Il y a urgence. Les habitants, évacués rapidement vendredi soir, sont autorisés à revenir pour prendre des affaires. Mais l'éruption peut se produire à tout moment. Ils y vont avec les pompiers sous escorte et avec des conditions très stricte, une personne par famille et seulement une heure sur place. "On a sauté sur l'occasion de pouvoir aller à notre maison pour aller chercher tout ce qu'on pouvait. Est-ce qu'on va pouvoir un jour retourner chez nous ou pas ? On n'en a aucune idée", explique un couple à bord de leur véhicule. Les scientifiques ne le savent pas non plus. l'éruption est très probable, mais impossible de dire précisément quand et où elle aura lieu. TF1 | Reportage F. Litzler