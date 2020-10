État d'urgence sanitaire : ce que vous devez savoir sur les nouvelles restrictions

Voici les mesures d'urgence sanitaire qui s'imposent désormais à tous dans tout le pays. Dès ce lundi, interdiction totale de faire des fêtes privées dans des lieux publics. Avant cela, dès samedi et dans toute la France, les restaurants doivent mettre en place le protocole sanitaire déjà imposé dans les zones d'alerte maximale. Distance entre les salles, gel hydroalcoolique à disposition et obligation d'enregistrer sur un registre les noms et contacts des clients. Quant aux clients eux-mêmes, désormais pas plus de six à table. Pour freiner les contaminations, le gouvernement nous conseille à tous de ne pas nous voir à plus de six et de porter un masque autant que possible. Voilà pour la France entière, mais dans certaines zones, un couvre-feu va démarrer. Il s'agit de l'Île-de-France, ainsi que des métropoles de Rouen, Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Montpellier et Toulouse. À partir de samedi 00h01, en d'autres termes, demain soir à minuit, vous devrez être chez vous. Ensuite, le couvre-feu s'imposera de 21h à 6h du matin, sauf si vous bénéficiez d'une dérogation. L'état d'urgence sanitaire ne peut être décrété que pour quatre semaines. Le gouvernement, lui, souhaite une durée de six semaines. Mais pour cela, un vote du parlement est nécessaire. Et une fois cette période écoulée, il conviendra alors de juger si toutes ces mesures ont été suffisamment efficaces ou s'il faut les prolonger.