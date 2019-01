États-Unis : à la découverte de la plus grande bibliothèque du monde

La bibliothèque du Congrès a été créée en 1800 pour garder la mémoire de l'histoire américaine et lutter contre l'analphabétisme. Deux siècles plus tard, ses objectifs sont les mêmes. Sur ses étagères, on retrouve la Bible de Gutenberg, l'Encyclopédie de Diderot et bien d'autres ouvrages. En tout, 170 millions de livres, de manuscrits et de photos rarissimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.