États-Unis : à la découverte des héritiers de Flipper le dauphin

Les dauphins font partie des plus intelligents du règne animal. En Floride, un centre aquatique étudie de près leurs comportements et leur capacité cognitive. Un endroit où les visiteurs sont amis et peuvent venir avec leurs chiens. Le but est de créer un lien le plus fort possible avec les animaux et la nature. Le centre accueille également d'autres espèces comme l'otarie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.