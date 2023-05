États-Unis : alerte générale à la frontière avec le Mexique

Certains ont marché des milliers de kilomètres depuis l’Amérique du Sud. Des familles, des bébés transportés dans des valises, des personnes handicapées, tous sont prêts à traverser le Rio Grande pour rejoindre le Texas et les États-Unis. “On va essayer de traverser à la nage. Je sais qu’on prend des risques, on verra bien”, explique une dame en fauteuil roulant. Ce jeudi soir prend fin une législation qui permettait, depuis la pandémie, aux douaniers américains de refouler toutes personnes essayant d’entrer sur le territoire pour raisons sanitaires. Et donc, de la Californie jusqu’au Texas, tout au long de la frontière avec le Mexique, des milliers de personnes veulent tenter leur chance pour entrer aux États-Unis, de jour comme de nuit. De nombreuses associations, de nombreux bénévoles viennent leur apporter un peu d’aide. Les douanes procèdent à 10 000 arrestations par jour, un record. Pour faire face à cet afflux, l’État a mobilisé 24 000 agents fédéraux, 5 000 militaires et promet de nouvelles mesures plus strictes. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien