États-Unis : au cœur d'une ville ensevelie sous la neige

À Buffalo, c'est un peu comme si le temps s'était figé avec le blizzard. Partout, des voitures ont été abandonnées. Certaines sont marquées d'un ruban jaune. Elles ont été vérifiées par les secours au cas où un corps se trouverait à l'intérieur. Les rues sont quasi désertes. Pour rencontrer des habitants, il faut frapper aux portes. Tom est resté chez lui. Pendant la tempête, il est sorti plusieurs fois pour aider des automobilistes désorientés par le blizzard. "C'était vraiment à s'y perdre. On ne voyait pas à cinq mètres", raconte-t-il. Ceux qui étaient partis, commencent petit à petit à rentrer chez eux. Dans un quartier résidentiel, nous croisons une famille. Tous ont passé Noël chez leurs parents et tentent désormais d'accéder à leurs portes d'entrée. Buffalo est situé au bord du lac Érié. Et pendant la tempête, les vagues et les embruns ont congelé tout ce qui était à proximité. Un restaurant ressemble à une sculpture de glace. Heureusement, les températures augmentent, -3°C aujourd'hui, presque 5°C et du soleil demain. L'aéroport de la ville, fermé depuis plusieurs jours, pourrait même rouvrir dans quelques heures. TF1 | Reportage A. de Précigout, O. Ecarnot