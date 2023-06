États-Unis : Bryce Canyon, une merveille de l'ouest américain

Bryce Canyon est d'une étrange beauté. Le rouge de la roche sur le bleu du ciel donne une vue magnifique du paysage. Il constitue l'un des plus somptueux parcs nationaux des États-Unis. L'endroit trouve son nom au milieu du XIXe siècle, en pleine conquête de l'ouest. Le parc est également un bon endroit pour une balade à cheval. C'est vrai, il ne manque pas grand-chose pour s'imaginer comme une star d'un vieux western. À cheval, la promenade d'une heure et demie coûte 60 euros. Les roches aux formes bizarres constituent la particularité de Bryce Canyon ainsi que des cheminées de pierres dressées vers le ciel. Le "marteau de Thor" est à la fois le plus haut et le plus connu du parc. Les chemins de randonnée de Bryce attirent chaque année 2,5 millions de visiteurs. Et parmi eux, il y a beaucoup de Français. Ce parc ne ressemble à aucun d'autres selon Heather Allor, ranger, dans le JT de 20H de TF1. Elle montre d'abord le travail de la pluie sur les pierres. Mais pour avoir l'explication complète, il faudrait revenir en plein hiver, quand les touristes sont partis, où il gèle à pierre fendre. TF1 | Reportage M. Derrien, J. Asher