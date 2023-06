Etats-Unis : canicule meurtrière dans le sud

Cela fait presque deux semaines que le Texas brûle sous des températures record, 42°C par exemple à Dallas. Il est conseillé aux habitants de rester calfeutrés. Tout le sud des États-Unis vit actuellement sous un dôme de chaleur. Un système de haute pression qui crée et retient l'air chaud. Cet épisode météorologique extrême a déjà causé la mort de treize personnes au Texas et une en Louisiane. Plusieurs grandes villes comme la Nouvelle-Orléans, Memphis, San-Antonio ou Nashville pourraient voir dans les prochaines heures le thermomètre s'approcher des 46°C, peut-être même des 50° C. Jacob Zeringue, météorologue, explique que c'est la pire alerte canicule que l’on n'a jamais émise avant un mois de juillet et c'est très inhabituel selon lui. Une inquiétude plane aussi sur le réseau électrique ultra sollicité notamment avec les systèmes de climatisation. Le Texas redoute alors une coupure générale. Aujourd'hui, 110 millions d'Américains vivent sous cette alerte canicule et le phénomène devrait durer au moins jusqu'à la fin du week-end. TF1 | Reportage A. Poupon, A. Monnier