États-Unis : chasse à l'homme après une évasion spectaculaire

En quelques secondes, le prisonnier échappe à la vigilance des gardes. Il escalade de façon acrobatique le mur, comme on voit à l'image, dans la vidéo en tête de cet article. Ce fugitif enjambe des barbelés et saute du toit, c'était il y a sept jours. Et malgré 160 caméras et l'ensemble du personnel pénitentiaire présent, la police a perdu sa trace. Considéré comme très dangereux, Danelo Cavalcante venait tout juste d'être condamné à perpétuité pour le meurtre de sa fiancée, poignardée devant ses deux enfants. Les autorités sont convaincues qu'il se trouve toujours dans le secteur. Il a même été repéré à six reprises dans les bois ou même dans une maison à la recherche de nourriture. Les habitants de la région vivent dans l'inquiétude. Les recherches sont difficiles, car la zone est escarpée et boisée. Alors, des barrages filtrants ont été mis en place autour d'une zone de sécurité. Par hélicoptère, un message vocal de sa mère est diffusé au-dessus des bois pour qu'il se rende. Mais l'homme échappe encore aux centaines de policiers mobilisés. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien