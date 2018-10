États-Unis : de nouveaux colis piégés destinés à Joe Biden et Robert de Niro

Aux États-Unis, l'enquête se poursuit suite à l'envoi de colis suspects adressés à la chaîne CNN, ainsi qu'à plusieurs figures du parti démocrate. Les derniers des neuf paquets interceptés étaient destinés à l'ancien vice-président, Joe Biden et à Robert de Niro, connu pour son opposition virulente à Donald Trump. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.