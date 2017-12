États-Unis : le déraillement d'un train de voyageurs a fait plusieurs morts et plusieurs blessés

Aux États-Unis, le déraillement d'un train de voyageurs, dans l'État de Washington, a fait plusieurs morts et plusieurs blessés, selon les autorités américaines. L'accident a eu lieu ce lundi 18 décembre 2017, peu avant huit heures (heure locale), près de la ville de Tacoma. Une partie du convoi serait tombée au passage d'un pont sur une autoroute. Le train reliait les villes de Seattle à Portland. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.