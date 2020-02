États-Unis : des armes en kit ou fabriquées avec des imprimantes 3D

Il y a 300 millions d'armes à feu aux États-Unis. Fabriquées avec des imprimantes 3D ou achetées en kit sur Internet, elles sont parfaitement légales et ne comportent pas de numéro de série. Toutes les étapes de l'assemblage sont ensuite décrites dans des vidéos sur YouTube, jusqu'à l'utilisation finale. Certains refusent que le gouvernement s'en mêle. Pourtant, plusieurs drames ont eu lieu récemment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.