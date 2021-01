États-Unis : des élections sénatoriales décisives pour Joe Biden en Géorgie

L'avenir politique des États-Unis se joue en Géorgie. Dans cet État, les électeurs patientent parfois des heures avant de pouvoir voter. Chacun veut faire entendre sa voix pour départager les quatre candidats en lice, deux républicains et deux démocrates. Cette élection est capitale pour le nouveau président. Pour l'instant, ce sont ses adversaires républicains qui ont la majorité au Sénat. Si les démocrates remportent deux sièges de plus, les deux camps seront à égalité et ce sera la vice-présidente des États-Unis qui les départagera à chaque fois. Cela permettra donc à Joe Biden d'appliquer son programme. D'ailleurs, Kamala Harris était en Géorgie des dimanches soir pour mobiliser les énergies dans la dernière ligne droite. De son côté, Donald Trump est prêt à tout pour essayer de rester au pouvoir. Il a même appelé un responsable politique en Géorgie dans le but d'inverser le résultat du vote de la présidentielle dans cet État. Pour cela, le président sortant a dit vouloir "trouver 11 780 bulletins". C'est justement le nombre de voix qui a manqué à Donald Trump pour gagner face à Joe Biden en Géorgie.