États-Unis : les images spectaculaires des inondations en Californie

Même dans le désert de Lucerne Valley, en Californie, le déluge s’est abattu. La tempête Hilary a certes faibli, mais elle charrie des précipitations très abondantes. La Vallée de la Mort, par exemple, l'un des endroits les plus chauds de la planète, où il ne pleut presque jamais, voit des torrents d'eau déferler. Le parc a été fermé aux touristes. La circulation est quasi-impossible dans plusieurs villes. On constate jusqu'à 30 centimètres d'eau, en quelques heures, par endroits. Les routes sont inondées et s'effondrent parfois sous le poids de l'eau. À Las Vegas, un tunnel est devenu une rivière. La vie quotidienne est fortement affectée. Les écoles sont fermées autour de Los Angeles. Les vols sont annulés dans toute la région. Au total, 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Mais cela ne suffisait pas. En pleine tempête, hier, 20 août, un séisme de magnitude 5,1 a frappé la Californie. On l'a ressenti en direct à la télévision. Ni le séisme ni les pluies diluviennes, n'ont pour le moment fait de victimes ni de dégâts majeurs. Mais les autorités demandent aux habitants de rester prudents, même si l'alerte à l'inondation est désormais levée.