États-Unis : des logements pour attirer les salariés

Tommie Jones travaille dans une usine de produits pharmaceutiques dans l'Indiana. Pour rentrer chez elle, c'est plutôt rapide, elle vient juste d'emménager dans une maison à seulement deux minutes de là. Il reste encore quelques finitions, mais cette maison flambant neuve avec ses trois chambres et grand garage, c'est sa grande fierté. Le coût d'achat :s'élève à 180 000 euros, 15 000 de moins que les prix du marché. C'est son entreprise qui l'a fait construire et lui a vendu à ce prix imbattable. Dans le quartier, elle n'est pas la seule à faire une bonne affaire. Dans ce nouveau lotissement, presque toutes les maisons vont être cédées à des salariés de la même entreprise. Le but du patron est de soutenir le développement de sa société. Innovant ? Pas tant que ça. Il s'agit en fait du grand retour des cités ouvrières. Ces habitations, qui dans le passé, chez nous en France, étaient destinées à héberger non loin de leurs usines les travailleurs. Le concept revient à la mode aux États-Unis, car le taux de chômage est tellement bas que la main-d’œuvre est difficile à trouver. Ces maisons neuves à prix réduit pour les salariés sont devenues un argument de recrutement. Les studios de cinéma Universal vont lancer la construction d'un village ouvrier grand luxe au bord d'un lac, avec mille appartements à prix réduit, des piscines et des commerces. Aux États-Unis, même le secteur public propose désormais des logements à louer à des prix préférentiels pour les fonctionnaires. Andrea David, professeur d'art plastique, vient d'emménager dans un appartement deux pièces. Son loyer est 20 % en dessous du prix du marché. Avec son petit salaire de prof, elle n'aurait jamais pu y habiter. En périphérie de New-York, tout est très cher. Alors, pour convaincre les professeurs de venir quand même y enseigner, le rectorat a créé tout un lotissement pour eux. Seul problème, mieux vaut ne pas être dérangé par l'entre-soi, car évidemment, quand tous vos voisins de palier sont des professeurs, la mixité sociale n'existe plus. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon, V. Mortreux