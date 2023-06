États-Unis : des millions de criquets sèment la panique

Depuis quelques jours, la petite ville d'Elko, dans le Nevada, est envahie par des millions de criquets mormons. Il est impossible de se déplacer en voiture sans entendre le craquement des insectes sous les roues. On les trouve sur la route, sur les murs, et même dans l'hôpital de la ville. Ils sont partout et certains insectes peuvent atteindre les huit centimètres. Certains habitants préfèrent rester cloîtrés chez eux. Il faut dire qu'avoir une telle chose dans les cheveux ne doit pas être très agréable. Heureusement, les criquets mormons ne mordent et ne piquent pas les humains. Ils se contentent plutôt de manger la végétation ou de se dévorer entre eux. Les invasions de criquets sont fréquentes dans la région, mais il est plutôt rare d'en trouver autant si proche des habitations. Les insectes devraient rester encore quelques jours dans la ville avant de migrer vers le désert. TF1 | Reportage A. de Precigout, M. Derrien