États-Unis : des villes dévastées par une tornade

Peu à peu, des vidéastes voient la tornade gagner en puissance, puis emporter avec elle les toits de quelques résidences sur son passage. Il s’agit d’un phénomène très localisé qui touche Greenwood, petite ville de l’Indiana. Des fenêtres, des morceaux de charpentes s’envolent à plusieurs dizaines de mètres du sol. Quelques kilomètres plus loin, une autre tornade a dévasté la commune de Bargersville. Les secours doivent encore inspecter 70 maisons détruites pour être sûrs qu’aucun habitant n’est resté coincé sous les décombres. Pour le moment, il n’y a pas de victime à déplorer dans le secteur. “J’ai attrapé mon petit chat et j’ai couru. Mais, juste là, une fenêtre a été soufflée et une poutre d’un mètre vingt est rentrée et a failli me toucher”, raconte une habitante. Une troisième tornade a tué un homme et grièvement blessé son épouse. L'alerte aux intempéries est maintenue dans la région. Cinq cent mille foyers se trouvent toujours sans électricité. TF1 | Reportage A. Monier, A. Poupon