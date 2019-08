États-Unis : deux policiers blancs à cheval tirent un suspect noir par une corde

Des photos prises dans la petite ville de Galveston au Texas font le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end. On y voit un homme noir, à pied, les mains menottées derrière le dos. Il est escorté par deux policiers, blancs, à cheval. L'un d'eux tient depuis sa monture l’individu par une corde bleue. Face au tollé provoqué par la publication de ces photos, le chef de la police locale a présenté ses excuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.