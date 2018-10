États-Unis : Donald Trump se dit "nationaliste" à deux semaines des Midterms

Et pour la première fois depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les électeurs américains vont se rendre aux urnes le 6 novembre prochain pour les élections de mi-mandat. Le président américain multiplie les déplacements pour soutenir les candidats républicains. Il était à Houston au Texas, lundi 22 octobre, où il s'est dit fier d'être "nationaliste" mais non pas "patriote". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.