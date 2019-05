États-Unis : les étudiants croulent sous les dettes

Les universités américaines sont parmi les meilleures au monde, mais aussi les plus chères. Elles obligent des millions d'étudiants à emprunter d'énormes sommes pour financer leurs études. La dette étudiante s'élèverait à 1 500 milliards de dollars. Les experts redoutent l'éclatement de cette bulle financière qui représente un cercle vicieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.