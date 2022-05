États-Unis : fin de cavale pour le détenu et sa gardienne

Leurs onze jours d'évasion se sont terminés dans la banlieue d'Evansville, une petite ville de l'Indiana située à plus de 450 kilomètres de l'Alabama, d'où ils s'étaient enfuis. Le prisonnier s'est rendu, mais la gardienne a retourné son arme de service contre elle. Elle est morte. Vicky White avait 56 ans. Elle était agente pénitentiaire, veuve et sans enfant. Casey White, lui, a 38 ans. Il est en prison pour le meurtre d'une femme en 2015. Ces deux fugitifs portent le même nom, mais ne sont pas de la même famille. Toutefois, ils entretenaient une liaison depuis deux ans. Le 29 avril, pour son dernier jour de travail avant la retraite, la gardienne fait sortir son compagnon de sa cellule. Officiellement, elle doit l'emmener à un examen médical au tribunal. Ce rendez-vous n'est qu'un leurre. Leur cavale commence. Quelques kilomètres plus loin, ils abandonnent le véhicule de police pour plus de discrétion. Pendant dix jours, ils se cachent d'hôtel en hôtel. Ils changent de voiture en permanence. Toutes les polices du pays se lancent à leur recherche. Casey White est considéré comme très dangereux et le couple est armé. La traque a pris fin lundi dans l'Indiana. Selon le chérif, tout porte à croire que c'est Vicky White, quatre fois élue employée de l'année et unanimement saluée pour son sérieux, qui a manigancé toute cette évasion. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, T. Collet.