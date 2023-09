États-Unis : fin de cavale pour le dangereux fugitif acrobate

Il aura tenu quatorze jours à survivre dans les bois et à échapper aux 500 policiers lancés à sa recherche. Danelo Cavalcante a été arrêté mercredi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre. Avant d'être interpellé, le fugitif a passé ses dernières heures dans une forêt. Il est ensuite venu se dissimuler sous un énorme tas de bois, et c'est là qu'un chien renifleur de la police l'a repéré et l'a fait sortir de sa cachette. C'est la fin d'une cavale qui avait commencé de façon spectaculaire. Le détenu avait réussi à se hisser sur le toit de la prison avant de s'enfuir. Il avait ensuite été repéré à plusieurs reprises en train de voler de la nourriture dans une maison ou de solliciter l'aide d'anciens collègues. Il avait même fini par voler une arme. Pour le retrouver, la police avait mis en place un dispositif exceptionnel. Hélicoptères, chiens renifleurs et des centaines d'agents quadrillaient la zone et fouillaient maison après maison, mais en vain, jusqu'à ce mercredi matin. Une famille vivant à 100 mètres du lieu d'arrestation est soulagée après des heures de confinement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien