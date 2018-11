États-Unis : fusillade dans une soirée étudiante

Une nouvelle tuerie a fait douze morts et des dizaines de blessés, dont la plupart âgés de moins de 25 ans, dans la nuit du mercredi 7 novembre 2018, à Thousand Oaks. Notons qu'il s'agit de la 307e fusillade ayant éclaté aux États-Unis depuis le début de cette année 2018, mais aussi la plus meurtrière. L'assaillant était un ancien Marine de 28 ans, Ian Davis Long. Plus de détails en image. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.