États-Unis : Il faut sauver le village de Pocahontas

À chaque tempête, à chaque marée un peu plus forte que les autres, Jamestown se retrouve sous l’eau. Le changement climatique touche de plein fouet cette petite presqu'île de Virginie. Cela pourrait passer inaperçu, puisque plus personne n’y habite. Mais 400 000 touristes viennent visiter l'endroit chaque année. En arrivant, on tombe assez vite sur une statue, celle de Pocahontas. Ces marées, qui ont donc vu naître la vraie Pocahontas, sont aussi le berceau des États-Unis. Autour de Jamestown, l’eau est partout. Petit à petit, les zones humides gagnent du terrain. À chaque inondation, ces quelques traces du passé de l'Amérique disparaissent. Alors, c’est désormais une course contre la montre pour sauver des eaux et de l'oubli, tous les petits trésors qui racontent la vie des colons, celle des Indiens, comme Pocahontas ou celle des premiers esclaves, sur le sol américain. Les prochains travaux de sauvegarde devraient toucher 50 millions d'euros, c’est beaucoup trop pour l’association en charge du site. Mais finalement rien, au regard de ce que l'Amérique perdrait, en laissant son lieu de naissance disparaître. TF1 | Reportage TF1 | M. Derrien