États-Unis : ils ne veulent plus être salariés !

Parce que partir ne suffit pas, eux choisissent de quitter leur emploi avec panache et de le faire savoir. Ils démissionnent en direct sur les réseaux sociaux. "Ouais messieurs, je viens de démissionner !", déclare un jeune homme dans une vidéo. À Boston, dans les Massachusetts, Bianca Blakesley, psychologue en université, va pouvoir passer plus de temps à la maison, car elle a aussi quitté son poste. La jeune femme est devenue trop anxiogène pendant la pandémie. "Je rentrais à la maison épuisée, je donnais beaucoup de moi-même surtout pendant la pandémie. Alors oui, c'était un grand saut vers l'inconnu et c'était un privilège car je savais que j'avais de quoi tenir financièrement quelque temps", confie-t-elle. Ce choix de vie a été possible grâce à son mari, qui est toujours salarié, et quelques économies. Comme 40% des employés démissionnaires, la jeune femme est partie sans rien de concret pour la suite. Elle a donc suivi une formation et s'est lancée il y a six mois dans une carrière de développeuse web indépendante. "Au début, j'avais très peur que ça ne valait pas le coup. Mais je n'ai aucun regret, je ne pourrai pas revenir à la routine d'avant pandémie", poursuit Bianca. En mars, 4,5 millions de salariés américains ont quitté leur emploi, un record. Cela représente 47 millions de démissionnaires sur toute l'année 2021, soit 30% de l'emploi salarié aux États-Unis. Et cette "grande démission" semble s'inscrire dans la durée.