États-Unis : importante tempête de neige sur la côte est

New York se réveille dans un calme peu habituel, loin des embouteillages de l'effervescence d’un mardi matin à huit heures. À croire que les habitants ont respecté les consignes des autorités, rester chez soi et éviter les trajets en voiture. Il s'agit d'une aubaine pour les touristes, dans un Times Square peu fréquenté. Dans Central Park, les équipes de déneigement sont à l'œuvre. Dix centimètres de neige lourde et compacte recouvrent le site. Cela faisait plus de deux ans qu’il n’avait pas autant neigé à New York. La ville devrait recevoir cinq centimètres de neige par heure ce mardi toute la journée. Les écoles sont fermées et 40% des vols ont été annulés à l’aéroport de LaGuardia. Mais ce n’est pas là-bas que la situation est la plus compliquée. Jusqu’à 30 centimètres dans certains États et des conditions de circulation parfois très difficiles. Plus de 250 accidents de voitures sont, par exemple, recensés dans le New Jersey voisin. En Pennsylvanie, près de 15 000 foyers et entreprises sont privés d’électricité. En tout, 50 millions d’Américains du nord-est sont placés en alerte à cause de cette tempête, alerte qui devrait être enlevée dans la nuit. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien