États-Unis : inondations meurtrières dans le Tennessee

Un abri de jardin à la dérive en pleine ville... L'image résume à elle seule l'immense confusion dans le Tennessee. Plus impressionnant encore, des maisons ont subi le même sort. L'une d'elles se tenait en lieu et place d'une mare. Casey était sur son toit quand sa maison a commencé à se déplacer. "Un gros camion a traversé la rue. Il a poussé la maison contre les arbres. Et grâce à Dieu, ça nous a sauvé la vie. Et ça nous a empêché d'être emportés par le courant", raconte l'habitante sinistrée de McEwen. Les dégâts sont colossaux dans cet État du sud des États-Unis. Des routes, des ponts, et des centaines de maisons sont emportés par les flots. Samedi, des pluies diluviennes s'abattent pendant six heures sur plusieurs communes rurales. "J'ai vu l'eau arriver du pont comme un mini tsunami. Et là, j'ai attrapé mes enfants", raconte Logan Booth, habitant de Waverly. Pris de court, les 4 500 habitants de Waverly ont perdu au moins 20 des leurs, et une vingtaine d'autres sont portés disparus, dont plusieurs enfants. C'est la commune la plus touchée par la catastrophe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.