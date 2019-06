États-Unis : la bataille de l'avortement

Parmi les thèmes de la campagne de Donald Trump en 2020, il y aura nécessairement le droit à l'avortement. Plusieurs États américains, comme l'Alabama, ont adopté des législations qui rendent l'IVG quasi impossible. Pro et anti-avortement pourraient très prochainement se retrouver devant la Cour Suprême des États-Unis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.