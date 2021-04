États-Unis : la colère grandit après une bavure policière à Minneapolis

Par centaines, ils sont rassemblés devant le commissariat et cris le nom de la victime Daunte Wright". Deuxième nuit de tension à Minneapolis. "Toute la ville de Minneapolis est soumise à un couvre-feu", indique notre correspondant Jérôme Garro. "Des policiers et des militaires de la garde nationale sont arrivés en renfort, mais ça ne suffit pas pour décourager les manifestants", ajoute-t-il. Et comme la nuit précédente, des affrontements, gaz lacrymogène contre jet de pierre et feux d'artifice. Des magasins sont pillés. Dans la foule, la colère ne retombe pas. Daunte Wright, un homme noir tué par la police lors d'un contrôle dimanche, comme si l'histoire se répétait à Minneapolis. Et voici dans la vidéo en tête de cet article les images de l'arrestation prise par la caméra embarquée sur la policière. Nous avons choisi de ne pas diffuser la vidéo choquante dans son intégralité. Le jeune homme est contrôlé pour un problème de plaque d'immatriculation. La police s'aperçoit qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et tente de l'arrêter. Sur ces images, on voit clairement la policière se saisir de son arme à feu alors qu'elle pense utiliser un taser électrique. Elle crie d'ailleurs le mot "Taser". À la place, un coup de feu mortel est tiré. La police parle d'une mort accidentelle. Une mort qui ravive les tensions à Minneapolis depuis plusieurs semaines. En ce moment, se déroule le procès du policier Derek Chauvin, accusé de la mort d'un autre américain George Floyd. Preuve du climat de défiance, l'hôtel de ville et le tribunal sont barricadés. Et le verdict sera rendu à l'abri des barbelés.