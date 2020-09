États-Unis : la folie des cartes de crédit

Les cartes de débit, et non pas de crédits, sont très répandues depuis de longues années aux États-Unis. Pour fidéliser leurs clients, presque chaque marque octroie à ses clients des points de fidélité qui permettent de récupérer de l'argent liquide, de rembourser des dépenses déjà effectuées ou de partir en voyage. Utiliser ces cartes devient presque un mode de vie.