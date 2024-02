États-Unis : la livraison par drone décolle

Peut-on aujourd'hui se faire livrer des courses par drone aux États-Unis ? Nous avons testé : il faudrait d’abord entrer l’adresse de livraison, Dallas, puis commander une pomme et une bouteille d'eau. Cela fait sept euros au total, dont 3,50 euros de livraison. C’est Walmart, le géant Américain de la distribution, qui propose cette option. Le service nous promet d'être livrés en moins de 30 minutes. Et 25 minutes plus tard, fondant dans le ciel avec une discrétion toute relative, notre goûter arrive. Le drone reste en l'air et à l'aide d’une corde, dépose délicatement notre paquet au sol. À première vue, c'est plutôt bluffant, mais rembobinant. Dans le feu de l’action, vous n’avez pas remarqué la présence d'un livreur. Le service en étant à ses balbutiements, les autorités américaines imposent à ses livraisons par drone, d'être supervisées par un technicien. Il se rend donc en voiture sur les lieux, à chaque fois. Et ce n’est pas la seule contrainte, pour le moment, les livraisons sont possibles dans un rayon de deux kilomètres seulement. C'est peu, alors le magasin Walmart n'en fait que trois par jour, en moyenne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon