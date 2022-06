Etats-Unis : le droit de porter une arme étendu

À Washington, il n'était pas possible de porter une arme de façon ostensible, sans permis. Mais la décision de la Cour Suprême devrait changer la donne. C'est une loi de 1913 qui limitait le port d'arme à New York. Elle vient donc d'être invalidée. En clair, si vous visitez la ville, vous pourrez croiser une personne armée sur les sites les plus touristiques comme Times Square. C'est une décision qui surprend et qui choque aux États-Unis, alors que les tueries s'enchaînent ces dernières semaines à Buffalo ou à Uvalde. En 2022, plus de 21 000 personnes ont été tuées par arme à feu. La RNA se félicite de cette décision. En tout, six États qui imposaient les mêmes limitations que New York vont voir leurs lois invalidées. Une petite surprise à un moment où le Sénat s'était mis d'accord sur le texte le restrictif en la matière depuis des décennies et à un moment où le pays semble enfin prêt à légiférer sur la question des armes. T F1 | Reportage A. Ponsard, T. Collet