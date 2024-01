États-Unis : le froid polaire paralyse une partie du pays

Quatre étudiants, un peu inconscients, avaient décidé d'aller randonner et camper dans un canyon du Kentucky. Mais après une nuit sous la tente à -20 °C et avec des vents puissants, ils ont frôlé l'hypothermie. Les secours ont dû envoyer un hélicoptère pour les sauver dans un endroit difficilement accessible. L'opération a duré huit heures. Ils s'en sortent sains et saufs. Au total, 60 millions d'Américains restent encore placés en alerte pour ce froid polaire. Le bilan fait état d'une quarantaine de morts, dont beaucoup sur les routes. La neige et le verglas rendent les conditions de circulation très dangereuses. Il est difficile même de rester dehors trop longtemps. Avec ces températures, il est impossible d'utiliser les véhicules électriques Tesla. Les stations de recharge sont gelées. Dans le Mississippi, un réservoir d'eau s'est fissuré sous l'effet du froid et avec une température de -10 °C, l'eau se transforme instantanément en glace. Tout ce qui se trouve sous le réservoir ressemble désormais à des sculptures de glace. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon