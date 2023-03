États-Unis : le tueur à la patate douce

C'est une affaire qui dépasse l'imagination et l'entendement. À l'époque, sur la scène du crime, à Hyannis (Massachusetts), les policiers trouvent trois douilles, un téléphone portable et une patate douce avec un "signe distinctif bien particulier". Selon les enquêteurs, "il y avait un petit trou à l'intérieur de la patate sur toute la longueur. Et il y avait plusieurs morceaux de patate sur le rebord de la fenêtre et sur le sol." En clair, le tueur se serait inspiré de plusieurs séries américaines dans lesquelles des malfrats utilisent une pomme de terre comme dispositif de silencieux, pour étouffer les sons des coups de feu. Mais en réalité, ces tubercules ne diminuent pas le bruit d'un tir de pistolet. Il s'agit d'une légende urbaine colportée par Hollywood. C'est cette patate douce trouée qui a fait basculer l'enquête. Sur un petit morceau de ce silencieux artisanal, il y a de l'ADN. C'est celui de Devarus Hampton, enfin identifié, douze ans après le meurtre. Le mobile demeure inconnu, car lui nie les faits et reste présumé innocent. TF1 | Reportage A. D Précigout, A. Poupon, C. Marchand