États-Unis : les Américains suspendus au verdict du procès George Floyd

Aujourd'hui, la ville de Minneapolis cherche à éviter à tout prix d'éventuels saccages. Sous haute surveillance, elle est à l'arrêt, comme mis sur pause. Les habitants sont rares dans le centre de la ville. Les autorités redoutent l'explosion. D'ailleurs, des milliers de forces de l'ordre y sont déployées en attendant le verdict du procès George Floyd. Après trois semaines d'un procès très suivi, les jurés sont retranchés dans un hôtel pour décider du verdict. Ils sont sans contact avec l'extérieur depuis lundi soir. Pour rappel, 45 témoins se sont succédé à la barre, à commencer par Darnella Frazier, la femme qui a filmé l'interpellation de George Floyd. Derek Chauvin, lui, a été lâché par sa hiérarchie pour ses méthodes d'intervention, entièrement filmées par des caméras embarquées et diffusées lors du procès. Il a choisi de garder le silence et a invoqué le cinquième amendement de la constitution américaine. En effet, il n'a pas souhaité témoigner. Jugé pour meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort, l'ex-policier encourt jusqu'à 40 ans de prison.