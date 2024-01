États-Unis : les autoroutes du covoiturage

À droite, ce sont les embouteillages à l’heure de pointe sur une autoroute de Virginie. À gauche, c’est la même autoroute, mais le trafic est bien plus fluide. On les appelle les “express lanes”, des voies de covoiturage réservées aux véhicules avec au moins deux ou trois personnes à bord, selon la route. Leur objectif, c’est d’inciter les automobilistes à partager leur trajet pour réduire le nombre de voitures sur les routes et fluidifier le trafic. Tous les automobilistes qui patientent sur une aire de covoiturage offrent une ou plusieurs places dans leur voiture, pour pouvoir ainsi emprunter la voie de covoiturage et réduire leur plan de trajet. De parfaits inconnus se retrouvent à la sortie du travail. Les premiers passagers arrivés montent dans la voiture en tête de file. Une fois au complet, elle prend la route. Une autre voiture la remplace et ainsi de suite. Ce jour-là, Éric monte avec Franck. Nous les rejoignons pour que le compte soit bon. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Derrien, J. Asher